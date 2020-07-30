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اقتصاد

اليورو يتراجع بعد ارتفاعه أمام الدولار على مدى شهرين

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:04 م
صدى البلد
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وكالات
سجل اليورو تراجعًا اليوم الخميس، بعد أن ارتفع أمام الدولار على مدى شهرين، في الوقت الذي أعلنت فيه ألمانيا عن ناتج اقتصادي مخيب للتوقعات للربع الثاني وأبقى فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على دعمه للاقتصاد الأمريكي.

ويتجه اليورو لاختتام يوليو محققا أكبر مكسب شهري في عشر سنوات، في قفزة بنسبة 4.7 %، لكن تحولا في المعنويات الإيجابية يهدد هذه الخطوة المهمة.

وخسر اليورو نحو 0.34 % إلى 1.1752 دولار إذ نزلت أسواق الأسهم في القارة بعد أن ضغطت أرباح مخيبة للتوقعات في الربع الثاني على المعنويات.

وكتب ديفيد مادين المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس "التحول في معنويات المخاطرة هذا الصباح حفز بعض المتعاملين على شراء العملة الأمريكية إذ أنها تضطلع بدور الملاذ الآمن في الآونة الأخيرة... يتعرض اليورو للمزيد من الضغوط على خلفية القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي لألمانيا".

وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 10.1 % في الربع الثاني في أداء أسوأ من المتوقع، مسجلا أكبر تراجع على الإطلاق، إذ انهار إنفاق الأسر واستثمارات الشركات والصادرات خلال جائحة كوفيد-19.


وفي آسيا، تراجع الين 0.2 % إلى 105.10 للدولار. ويضغط التوتر مع الصين على الإقبال على المخاطرة، مما يُضاف إلى المخاطر التي تهدد عملتي أستراليا ونيوزيلندا. وتراجع الدولار الأسترالي 0.55 % إلى 0.7148 دولار أمريكي ونزل الدولار النيوزيلندي 0.57% إلى 0.6631 دولار أمريكي.

وتتدهور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بشأن قضايا تتراوح من الجائحة إلى مطالب لبكين بشأن السيادة في بحر الصين الجنوبي وحملتها على هونج كونج.

وتعافت الليرة التركية من مستوى قياسي منخفض مقابل اليورو. وتظل العملة التركية تتعرض لضغوط بفعل مخاوف بشأن استنزاف الاحتياطيات والطلب المحلي على الدولار بالرغم من مساعي الحكومة لتحقيق استقرار في التعاملات.
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