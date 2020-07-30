محمد عامر: فخري ناشئ الأهلي يشبه هادي خشبة

أكد محمد عامر لاعب الأهلي السابق أن الشاب محمد فخري لاعب خط وسط القلعة الحمراء، يشبه هادي خشبة كابتن الأحمر ومنتخب مصر السابق.









ويعد هادي خشبة أحد أبرز لاعبي منتخب مصر والنادي الأهلي وقائده، على مدار سنوات طويلة في مركز خط الوسط قبل اعتزاله كرة القدم خلال عام 2006.









وقال محمد عامر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "فخري لاعب متميز ويمتلك رؤية جيدة في الملعب ويمتلك عدة مميزات جعلته مؤهلا للتواجد في النادي الأهلي".









وأضاف: "محمد فخري أسلوب لعبه وطريقته تشبه هادي خشبة لاعب الأهلي الأسبق، وهو لاعب قابل للتطوير مع أي مدرب بشكل كبير".









واختتم: "هو لاعب يحتاج لكثرة المشاركة والتواجد في الملعب ووقتها لن يخرج من التشكيل وسيفيد النادي بشكل كبير جدًا".









يذكر، أن محمد فخري انضم لصفوف النادي الأهلي خلال يناير عام 2018 قادمًا من صفوف غزل المحلة.