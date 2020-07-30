صحفي سعودي: موسم العمرة يعود رسميًا قريبا.. فيديو









وأضاف الحربي خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن موسم العمرة سيعود بشكل رسمي بعد الإنتهاء من الإجراءات الإحترازية وبعد عودة الطيران وتوصيات منظمة الصحة العالمية.













وتابع الكاتب الصحفي السعودي أن أعداد المعتمرين كانت تصل إلى 19 مليون معتمر سنويا قبل جائحة كورونا، ومع تطبيق الإجراءات الإحترازية سيعود موسم العمرة بأعداد أقل.













وأشار الحربي إلى أن السعودية ستدرس فتح الموسم العربي للعمرة ومن المتوقع أن يتم إصدار قرار الفتح قريبا، مؤكدا أن السعودية تخشى على مسلمي العالم خوفا من تعرض أي شخص للإصابة بالفيروس.

أكد نايف الحربي الكاتب الصحفي السعودي أنه سيكون هناك حجر صحي 14 يوما للحجاج بالمنازل، فور الإنتهاء من أداء مناسك الحج للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.