اليوم .. الموعد النهائي للتقدم للمنحة الدراسية بهندسة عين شمس

اقرأ أيضا:

وأكدت الصفحة الرسمية أنه يأتي ذلك في إطار سعي الجامعة الدائم للمحافظة على مصلحة أبنائها الطلاب والتيسير عليهم خاصة في تلك الظروف التي تمر بها العملية التعليمية.

وأكدت الصفحة الرسمية أنه يأتي ذلك في إطار سعي الجامعة الدائم للمحافظة على مصلحة أبنائها الطلاب والتيسير عليهم خاصة في تلك الظروف التي تمر بها العملية التعليمية.

اقرأ أيضا:

وأكدت الصفحة أنه يمكن للطلاب الحصول على المزيد من المعلومات حول هذه المنحة الدراسية المتميزة، من خلال التواصل مع مركز التميز في الطاقة داخل كلية الهندسة أو عبر الإيميل:



