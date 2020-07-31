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تعليم

اليوم .. الموعد النهائي للتقدم للمنحة الدراسية بهندسة عين شمس

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:59 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
نشرت الصفحة الرسمية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، حول الموعد النهائي للتقدم بطلب الحصول على المنحة الدراسية لمركز التميز في الطاقة لطلاب الهندسة بالجامعات الحكومية للدراسة في برنامج الطاقة والطاقة المتجددة بجامعة عين شمس حتى 31 اغسطس 2020.

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وأكدت الصفحة الرسمية أنه يأتي ذلك في إطار سعي الجامعة الدائم للمحافظة على مصلحة أبنائها الطلاب والتيسير عليهم خاصة في تلك الظروف التي تمر بها العملية التعليمية. 

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وأكدت الصفحة أنه يمكن للطلاب الحصول على المزيد من المعلومات حول هذه المنحة الدراسية المتميزة، من خلال التواصل مع مركز التميز في الطاقة داخل كلية الهندسة أو عبر الإيميل:


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