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بين الناس

سكان الحي يعانون من تهالك فواصل كوبري المظلات

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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أحمد قطب
أرسل القارئ  سامح شكري  شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد  يتضرر فيها من تهالك فواصل كوبرى المظلات.

وقال شكري في شكواه نحن سكان المظلات نعاني من تهالك الفواصل بين كورنيش محافظة القاهرة والقليوبية التى تعمل على تهالك السيارات وتتسبب فى الزحام والتكدس اعلي الكوبري.

وطالب سامح شكري، المسؤولين بسرعة حل هذا المشكلة رأفة بأهالي المنطقة. 

وللتواصل مع القارئ الاتصال برقم  القارئ/ 01222552221.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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