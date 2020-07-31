البرلمان الإيطالي يصوت على رفع الحصانة عن سالفيني تمهيدا لمحاكمته.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها تصوّيت مجلس الشيوخ الإيطالي على رفع الحصانة البرلمانية عن ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، لإحالته على القضاء لمحاكمته في قضية مهاجرين منعوا من دخول البلاد أثناء وجوده في الحكومة.





ويأتي هذا التصويت وسط تزايد أعداد المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط. وينزل المئات منهم كل يوم على سواحل جزر لامبيدوزا وصقلية من قوارب صغيرة أو يتم إنقاذهم في البحر بواسطة السفن الإنسانية وخفر السواحل.





واتهمت محكمة باليرمو سالفيني باحتجاز أشخاص في أغسطس 2019 عندما كان وزيرا للداخلية، لأنه رفض إعطاء الإذن بإنزال أكثر من 80 مهاجرا على متن السفينة الإنسانية "أوبن آرمز" تقطعت بهم السبل في صقلية.





وعارضت لجنة في مجلس الشيوخ رفع الحصانة عن سالفيني. لكن مجلس الشيوخ وفي جلسة بكامل أعضائه قرر رفع الحصانة في قضية أخرى سيُحاكم عليها.