AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البرلمان الإيطالي يصوت على رفع الحصانة عن سالفيني تمهيدا لمحاكمته.. فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:01 ص
مجلس الشيوخ الأيطالي
مجلس الشيوخ الأيطالي
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها تصوّيت مجلس الشيوخ الإيطالي على رفع الحصانة البرلمانية عن ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، لإحالته على القضاء لمحاكمته في قضية مهاجرين منعوا من دخول البلاد أثناء وجوده في الحكومة.

ويأتي هذا التصويت وسط تزايد أعداد المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط. وينزل المئات منهم كل يوم على سواحل جزر لامبيدوزا وصقلية من قوارب صغيرة أو يتم إنقاذهم في البحر بواسطة السفن الإنسانية وخفر السواحل.

واتهمت محكمة باليرمو  سالفيني باحتجاز أشخاص في أغسطس 2019 عندما كان وزيرا للداخلية، لأنه رفض إعطاء الإذن بإنزال أكثر من 80 مهاجرا على متن السفينة الإنسانية "أوبن آرمز" تقطعت بهم السبل في صقلية.

وعارضت لجنة في مجلس الشيوخ رفع الحصانة عن سالفيني. لكن مجلس الشيوخ وفي جلسة بكامل أعضائه قرر رفع الحصانة في قضية أخرى سيُحاكم عليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيطاليا تحذر.. 20 ألف مهاجر غير شرعي يستعدون للانطلاق من سواحل ليبيا نحو البلاد

ظهور حركة جديدة معادية لأوروبا.. زعيمها إيطالي يطالب بالخروج من الاتحاد

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. هذه الدولة تعلن العمل من المنزل حتى نهاية 2020

السعودية تبهر العالم بسوار ذكي للوقاية من كورونا خلال موسم الحج

متى يستحب الإفطار في عيد الأضحى قبل الصلاة أم بعدها؟.. الإفتاء ترد

شاهد.. خطيب المسجد الحرام: هذه أعظم القربات إلى الله في يوم عيد الأضحى

وداع المحبين لجبل عرفات .. صور تكشف خبايا المشاعر

بث مباشر لشعائر صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد السيدة نفيسة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصدار خاص من تويوتا كامري للسوق الروسى .. صور

3 صور لـ روبي في صيف 2020 تشعل بها السوشيال ميديا .. شاهد

تشويقية جديدة من لامبورجينى لسيارتها SCV12 .. صور