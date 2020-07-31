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سيارات

6 نصائح عند شراء سيارتك الأولى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:03 م
6 نصائح عند شراء
6 نصائح عند شراء سيارتك الأولى
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منة الله عبد الحميد
يحتار  الكثير عند شراء مركبة جديدة تتناسب مع أغراضهم وتلبي أغراضهم الشخصية، حيث تتمثل الصعوبة في محاولة اقتناء سيارة تلبي الأغراض الشخصية ومحاولة التأقلم والسير بها. 

لذلك يقدم موقع صدى البلد الأخباري أبرز النصائح عند شراء سيارة جديدة لتفادي الآراء المتضاربة. 

1-لا تستعجل عند اتخاذ القرار لشراء سيارة جديدة، احصل على وقتك الكاف من التفكير من خلال البحث الدقيق والمقارنة بين أسعار السوق.

2-قم بتحديد الميزانية المطلوبة على حسب امكانياتك وعدم اختيار سيارة تتفاوت مع ميزانيتك الحالية. 


3-من أكثر الأخطاء شيوعًا، الاعتماد على الوكيل والتسليم بحديث، حيث يعتمد المالك على نصائح وكيل بيع السيارات أو أصحاب المعارض، فمن الطبيعي أنهم يرغبون في بيع أي سيارة لتحصيل الربح، فيجب عليك أن تكون أكثر ذكاءً وتقارن بين حديثهم ولا تهتم بالاستماع لطرف واحد.

4-اختيار السيارة المناسبة لاحتياجاتك، وعدم الاندفاع قي شراء سيارة جديدة فقط. 

5- لا تنبهر بالسيارات المشهورة لأنها من المحتمل أن تكون غير مناسبة لإمكانياتك أو احتياجك. 

6-لا تتسرع عند شراء السيارة، واحرص على زيارة المكان أكثر من مرة لتمنح نفسك فرصة في الاختيار. 

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