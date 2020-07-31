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توك شو

مطربة بالأوبرا: أتمنى أن أصل للمستوى العالي للفنانة شيرين..فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:50 ص
المطربة مادونا مجدي
المطربة مادونا مجدي المطربة بدار الأوبرا
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محمود محسن
أكدت المطربة مادونا مجدي الطالبة بمعهد الموسيقى العربية والمطربة بدار الأوبرا أن بدايتها للغناء كانت عندما  تقوم بأداء الترانيم الكنسية وبعد ذلك التحقت بمعهد الموسيقى العربية بعد المرحلة الإعدادية مباشرة واكتشفت انها يمكن أن تقوم بالغناء داخل الأوبرا .

وأضافت مادونا مجدي خلال لقاء لها ببرنامج صباح الخير يا مصر انني اتمنى أن أصل لمستوى النجمة شيرين العالي في أداء الأغاني.

وتابعت المطربة بدار الأوبرا أن خامة الصوت والتدريبات تساعد على أداء الأغاني القديمة  بطريقة جيدة مؤكدة اننا نقوم بالدراسة داخل المعهد للتدريب على الألوان المختلفة في الغناء. 

وأشارت مادونا مجدي إلى أنها تتمنى أن تصبح مطربة مشهورة مؤكدة أنني أسعى جاهدة لتحقيق ذلك .

وقامت بأداء اغنية " في يوم وليلة" و "يا عاشقة الورد"  "و "يا ليلة العيد" على الهواء مباشرة  
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