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سيارات

نصائح لقائد السيارة عند ارتفاع درجات الحرارة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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منة الله عبد الحميد
اتخاذ قرار السفر أمر مفاجئ، ولكن في ظل ارتفاع درجات الحرارة يظل قائد السيارة تحت رحمة إشاعة الشمس لفترات طويلة، مما يُثير غضبه وعدم قدرته على القيادة، وخصوصًا إذا كان يصطحب أطفال معه. 

لذلك ينصح موقع صدى البلد الإخباري، بعدة نصائح لتفادي درجات الحرارة خصوصا عند السفر لمسافات طويلة.

 
تدوير الهواء

فتح أبواب، ونوافذ السيارة لبعض الوقت قبل الانطلاق بالسيارة، ثم تشغيل خاصية تدوير الهواء لفترة قصيرة، ثم غلق النوافذ وتشغيل مكيف الهواء.

عدم ركن السيارة في الشمس
احذر من ركن السيارة تحت أشعة الشمس الساطعة يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المقصورة الداخلية إلى 60 درجة مئوية في غضون ساعة.

الأطفال والحيوانات

 عدم ترك الأطفال داخل السيارة بعد تدويرها مباشرة، وتجنب تركهم في السيارة وحدهم لأن ذلك يهدد حياتهم بصورة كبيرة. 

حاول الاستعانة بمظلات الزجاج الأمامي لتجنب أشعة الشمس وفتح النوافذ والتكييف بقدر الإمكان لتهوية السيارة. 



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