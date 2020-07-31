نصائح لقائد السيارة عند ارتفاع درجات الحرارة





لذلك ينصح موقع صدى البلد الإخباري، بعدة نصائح لتفادي درجات الحرارة خصوصا عند السفر لمسافات طويلة.





تدوير الهواء





فتح أبواب، ونوافذ السيارة لبعض الوقت قبل الانطلاق بالسيارة، ثم تشغيل خاصية تدوير الهواء لفترة قصيرة، ثم غلق النوافذ وتشغيل مكيف الهواء.





عدم ركن السيارة في الشمس

احذر من ركن السيارة تحت أشعة الشمس الساطعة يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المقصورة الداخلية إلى 60 درجة مئوية في غضون ساعة.





الأطفال والحيوانات





عدم ترك الأطفال داخل السيارة بعد تدويرها مباشرة، وتجنب تركهم في السيارة وحدهم لأن ذلك يهدد حياتهم بصورة كبيرة.





حاول الاستعانة بمظلات الزجاج الأمامي لتجنب أشعة الشمس وفتح النوافذ والتكييف بقدر الإمكان لتهوية السيارة.











