المصارعة.. أغرب الاحتفالات بالعيد فى جزر القمر

كل دولة لها عاداتها وتقاليدها المميزة فى الاحتفال بعيد الاضحي المبارك ولكن فى جزر القمر تجد له مذاق خاص حيث يتم تنظيم حفلات لممارسة المصارعة الحرة، والتى تجذب إليها الكثيرة من الناس.

المصارعة الحرة

خلال أيام العيد يتم تنظيم حفلات منافسة بين المصارعين المرشحين وذلك بهدف الفوز بكأس المصارعة، حيث يشارك فى هذه المصارعة ثلاث جزر هم أنطوان وموهيلي وجزيرة القمر الكبري ويفوز البطل فى النهاية بالكأس.

أما بالنسبة للتقاليد الأخري التى تتميز بها ايام عيد الاضحى فى جزر القمر هى كثرة التهانى والزيارات بين الأقارب والأصدقاء ويقوم كل واحد منهم في الإقبال على السؤال للآخر: هل أعطيت فلانًا اليد؟ بمعنى هل هنأته بالعيد؟

خلال عيد الأضحى نجد أن معظم الشركات والمكاتب مغلقة فى جزر القمر وذلك إحتفالات بالعيد، كما يذبح مسلمو جزر القمر الأضاحي و تناول لحومها ومشاركة الأقارب والأصدقاء وأولئك الذين لا يستطيعون الذبح على نفقاتهم الخاصة.