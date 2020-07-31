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متحف في لندن يحاكي الحفلات الصاخبة بعد توقفها بسبب كورونا.. فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:10 م
متحف موسيقي
متحف موسيقي
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إبراهيم القادري
عرضت قناه الحدث العربية فيديو لمتحف "electronic music" في لندن يحاكي الحفلات الصاخبة التي اختفت بسبب فيروس كورونا .

وقال الفيديو أن المتحف يقدم تاريخ الموسيقى الالكترونية من خلال استعراض أعمال أهم الفرق الموسيقية المؤثرة من خلال عروض حية وسمعية وبصرية  .

وأوضح الفيديو أن المتحف يلتزم بجميع إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي مؤكدا على ان المتحف يستقبل 15 شخص كل ربع ساعة .

وتابع الفيديو ان المتحف شهد اقبالا قبل موعد افتتاحه لافتا إلى أن جميع تذاكر الافتتاح قد بيعت ويصل عددها الى 10 آلاف تذكرة .

واستكمل الفيديو ان مصممو المتحف يأملون في أن يكون بديلا جيدا لمحبي الموسيقي .



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