متحف في لندن يحاكي الحفلات الصاخبة بعد توقفها بسبب كورونا.. فيديو

عرضت قناه الحدث العربية فيديو لمتحف "electronic music" في لندن يحاكي الحفلات الصاخبة التي اختفت بسبب فيروس كورونا .





وقال الفيديو أن المتحف يقدم تاريخ الموسيقى الالكترونية من خلال استعراض أعمال أهم الفرق الموسيقية المؤثرة من خلال عروض حية وسمعية وبصرية .





الفيديو أن المتحف يلتزم بجميع إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي مؤكدا على ان المتحف يستقبل 15 شخص كل ربع ساعة . وأوضحأنإجراءاتعلى





وتابع الفيديو ان المتحف شهد اقبالا قبل موعد افتتاحه لافتا إلى أن جميع تذاكر الافتتاح قد بيعت ويصل عددها الى 10 آلاف تذكرة .





واستكمل الفيديو ان مصممو المتحف يأملون في أن يكون بديلا جيدا لمحبي الموسيقي .











