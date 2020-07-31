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فن

إليسا تطرح ألبومها الجديد صاحبة رأي.. غدا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:07 م
إليسا
إليسا
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نبيل العدوى
تستعد الفنانة اللبنانية إليسا لطرح ألبومها الجديد غدا، الأول من شهر أغسطس بعنوان صاحبة رأي.

وقد طرحت إليسا أغنية «صاحبة رأي» مؤخرا، وهي من كلمات: أسامة مصطفى، الحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس : ايلي بربر. 

وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

وتتابع الأغنية "أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

«صاحبة رأي» هي الأغنية الرئيسية لألبوم إليسا، الذي أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن طرحه كاملا يوم 1 أغسطس بالتزامن مع عيد الأضحى. 

ويتضمن الألبوم أغنية "حبة اهتمام"، كلمات أمير طعيمة، وألحان زياد برجي، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"أنا شبه نسيتك"، كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، توزيع: أحمد إبراهيم. 
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