AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لدفع محادثات السلام.. واشنطن تقترح وضع أخطر سجناء طالبان قيد الإقامة الجبرية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:24 م
حركة طالبان
حركة طالبان
Advertisements
أحمد محرم
نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر رسمية رفيعة أن الولايات المتحدة اقترحت نقل 200 سجين من حركة طالبان إلى منشأة للإقامة الجبرية عقب الإفراج عنهم من سجون أفغانية وذلك في مقترح لكسر الجمود الذي يعطل محادثات السلام.

وذكرت المصادر أن دبلوماسيين أمريكيين كبارا عرضوا هذا الأسبوع على طالبان والحكومة الأفغانية مقترح وضع مقاتلي طالبان المتهمين بتنفيذ بعض أشد الهجمات فتكا في أفغانستان في منشأة تخضع لإشراف الطرفين.


ويسعى الدبلوماسيون لإطلاق محادثات السلام في الدوحة وذلك بعد تأجيلها بسبب قضية السجناء. وتقاوم الحكومة الأفغانية إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من بين نحو خمسة آلاف سجين تطالب الحركة بإطلاق سراحهم كشرط لبدء محادثات السلام.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد ضغط على زعماء الحركة والرئيس الأفغاني أشرف غني لكسر الجمود وذلك خلال زيارة إلى كابول هذا الأسبوع.

ولا تزال الحكومة تحتجز نحو 400 سجين بينما عبر حلفاء غربيون عن مخاوفهم أيضا بشأن إطلاق سراح نصفهم تقريبا.

وقال دبلوماسي غربي ”إن الأمريكيين وحلفاءهم يتفقون على أنه من غير المعقول السماح لبعض من أخطر مقاتلي طالبان بالخروج بحرية... لقد ألقى الأفغان القبض عليهم لارتكابهم بعض أبشع الجرائم ضد الإنسانية“.

وتتهم الحكومة الأفغانية حوالي 200 من السجناء الأربعمئة المتبقين بتدبير هجمات على سفارات وميادين عامة ومكاتب حكومية خلال السنوات الأخيرة أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين.

وتهتم واشنطن بكسر الجمود من أجل تسجيل نتائج ملموسة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر التي سيسعى خلالها الرئيس دونالد ترامب للتباهي بنجاحه في إنهاء الحرب الأفغانية الدائرة منذ 19 عاما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة الأفغانية تطلق سراح 900 من سجناء طالبان اليوم

الحكومة الأفغانية تدعو طالبان لمد الهدنة وسط تطورات بشأن سجناء الحركة

مقتل 7 جنود في هجوم على قوات الجيش المحلي في أفغانستان

المبعوث الأمريكي لأفغانستان يعرب عن تفاؤله بشأن استقرار السلام الأفغاني

ترشيحاتنا

بملابس الإحرام.. مصطفى خاطر يهنئ جمهوره بعيد الأضحى

الجيش الليبي: لم ننفذ أي عملية عسكرية احتراما لمبادرة القاهرة ومؤتمر برلين

انخفاض أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى.. عيار 21 بـ 871 جنيها

هدرسفيلد يقرر بيع رمضان صبحي.. وفريق تركي آل الشيخ أبرز المهتمين بضمه

في عيد الأضحى.. الصحة العالمية تحذر من التلامس لهذا السبب

بعمق 4 أمتار.. هبوط أرضي مفاجئ بـ شارع " السكة الجديدة " في أسيوط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. جوهرة تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

تمنع الانتفاخ وتنقص الوزن.. احرص على تناول هذه الأطعمة في العيد

بفستان جذاب.. حنان مطاوع بإطلالة كاجوال تبهر متابعيها.. شاهد