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تعليم

طلاب الدراسات العليا.. تعرف علي كيفية الدراسة بالهند

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:00 ص
البعثات
البعثات
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نهلة الشربيني

أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أن سفارة الهند بالقاهره أفادت بأن المجلس الهندى للعلاقات الثقافيه ICCR يقدم منحًا للدراسه بالهند للعام الدراسى 2020/ 2021 للمرحله الجامعية ـ مرحله الدراسات العليا ومقررات دراسية للدكتوراه فى الجامعات والمعاهد الهندية.


ولمزيد من التفاصيل عن هذه المنح يمكن الرجوع الى الموقع الالكترونى الموضح بعد:

http://a2ascholarships.iccr.gov.in/


يأتي ذلك  علمًا بأن اخر موعد للتقدم لكورسات الدكتوراه هو 14/8/2020،كما أن الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح.




وكانت قد اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  عن منح جديدة يجامعة الدراسات بـ UDINE شمال ايطاليا للحصول على الدكتوراه فى العديد من التخصصات.

ولمزيد من التفاصيل حول المنح والتقدم يرجى زياره الموقع الالكترونى:ـ



https://www.uniud.it/en/research/research-doctorate/phdstudies/admission/ph.d-call-2-deadline


وأوضحت أنه علما بان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح.

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