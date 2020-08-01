أم أحمد تناشد مجلس الوزراء: عندى جلطة فالمخ

ارسلت القارئة أم احمد المقيمة بشارع جسر البحر بالساحل شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد وهي تعاني باصابتها بجلطة .





وقالت في شكواها انا اعاني من جلطة في المخ مما تسببت بوجود ثقل في الكلام واحتاج الي علاج ولم أتمكن من شرائه بسبب عدم وجود دخل لي خلاف معاش لا بتعدي ٩٠٠ جنيه شهريا .





وأوضحت أنها ليس لها تأمين صحي ولم تقم بالعلاج علي نفقة الدولة وتطالب المسؤولين بعلاجها انا حالتها بتسوء يوما بعد يوم .





وناشدت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء لمساعدتها .





وللتواصل مع ام احمد يمكن الاتصال علي رقم 01277348959





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