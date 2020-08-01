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حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين إثر حادث تصادم بالشرقية

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:02 م
جثة
جثة
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أ ش أ
لقى 3 شباب مصرعهم وأصيب 3 آخرون بإصابات خطيرة في تصادم مروع بين دراجتين ناريتين بالشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى ههيا المركزي بوصول 6 أشخاص مصابين بكسور وجروح ونزيف داخلي، ولفظ 3 منهم أنفاسهم الأخيرة وتم إنقاذ الآخرين.

تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، أن المجني عليهم كانوا يستقلون دراجتين ناريتين ويتسابقون بهما على طريق ههيا أبوكبير وأمام قرية (المهدية) اختلت عجلة القيادة من أحدهما فأطاحت بالأخرى على جانب الطريق ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار أحمد خفاجي المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

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