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برلمان

قيادي بالشعب الجمهوري: مصر قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:43 م
محمد الدابي قيادي
محمد الدابي قيادي بالشعب الجمهوري
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حسن رضوان
قام محمد سعيد الدابي، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، بعمل بث حي علي موقع التواصل الاجتماعي بهدف التفاعل والتواصل مع المواطنين والرد على كل ما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ، إضافة إلى حث المواطنين للمشاركة في الانتخابات المقبلة والوقوف خلف القيادة السياسية ودعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحفاظ على الأمن القومي المصري، ورؤيته الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تعكف الحكومة على تنفيذها منذ نحو 6 سنوات، هي فترة تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم.

وقال "الدابي"، إنه قام بزيارات لمعظم مدن محافظة البحر الأحمر بحضور كبار مشايخ ومعاقل المحافظة، للتعرف عن قرب لمشكلات المواطنين والعمل على تلبيتها وفقًا للإمكانيات المتاحة.

وأشار، إلي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بمحافظة البحر الأحمر وخاصة مدينتي حلايب وشلاتين، فضلا عن  انشاء مشروعات انتاجية وتنموية، نظرًا لموقعها الجغرافي وتميزها ضمن المحافظات الأكثر جذبًا للسياحة، لافتًا إلى أن المحافظة أهملت لفترات طويلة وقد عادت لبؤرة الاهتمام من جديد بفضل توجيهات القيادة السياسية.

وشدد علي ضرورة الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية بهدف تحقق الوحدة الداخلية بين كل أطياف الشعب، والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدًا أن مصر قادرة على مواجهة أي تحديات داخليًا وخارجيًا، وذلك بالتعاون بين القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والحكومة.
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