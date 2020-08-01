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منوعات

اغرب عقاب لامرأة خانت زوجها.. فاجئ عينيك بما حدث لها | فيديو

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:03 م
صدى البلد
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احمد شريف

يختلف عقاب الخائن للزوجية في الهند عن باقي البلدان، ففي واقعة فريدة من نوعها عاقبت أسرة هندية زوجة خانت زوجها بحمله والطواف به في القرية.



ووفقا لقناة روسيا اليوم، أجرت عائلة الزوجة الخائنة اتفاقا مع سكان القرية بإجبارها على حمل زوجها على كتفها والسير  به لفترات طويلة، عقابا لما فعلته في شرف زوجها.



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وانهال سكان القرية بالضرب على الزوجة الخائنة بالعصا، ثم أجبروها على حمل زوجها والسير به مرة أخرى.



ويأتي هذا عقب اتهام الزوج زوجته بخيانته، وإقامة علاقات خارج الزواج مع زميلها بالعمل، ما اضطر العائلة وسكان القرية لتوقيع هذا العقاب على الزوجة.





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