نشرة المرأة والصحة.. نصائح لمرضى القلب في عيد الأضحى.. طريقة الكبدة المشوية دون ردة.. أطعمة تحميك من الزهايمر

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:تناول اللحم في عيد الأضحى من الأمور الأساسية في العيد، ولكم الافراط في تناول اللحم يسبب الكثير من الكوارث الصحية وارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالجسم.يعد مرض الزهايمر من اخطر الامراض التى تصيب البشر فهى تهدد اهم المزايا التى منحها الله لهم وهى الوظائف الذهنية وتحديدا الذاكرة التى تمكن الانسان من معرفة الاشخاص والاماكن وتخزين المعلومات والذكريات فيصبح الانسان لايعرف اسمه .تعد الكبدة من أكثر المأكولات التى يعشقها الكثيرون وخاصة في عيد الأضحى، ويمكن اعدادها بعدة طرق مختلفة لإعطائها مذاقات متعددة ومنها الكبدة المشوية حيث تكون خفيفة السعرات الحرارية وذات نكهة رائعة.