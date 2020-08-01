3 أطعمة تزيد من خطر الإجهاض.. تعرفِ عليها

يمكن أن يؤثر نقص وأنواع معينة من الطعام على جسم الأنثى والجنين أثناء الحمل، ومع ذلك، هل تعلم أن تناول بعض الأطعمة، خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، قد يتسبب في تهديد حياة طفلك.





كما أن الإجهاض خلال مرحلة مبكرة من الحمل شائع جدًا، ويمكن لبعض المواد الغذائية التي تسبّب الإجهاض أن تحفزها، وتناول الأطعمة يمكن أن يسبب تقلصات داخلية وتمدد عنق الرحم مما يؤدي إلى إجهاض.

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكِ أبرز الأطعمة التي يمكن أن تسبب الإجهاض..

- الأناناس تناول الأناناس أو شرب عصير الأناناس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل يمكن أن يؤدي إلى ولادة جنين ميت، ويتكون الأناناس من البروميلين ، الذي يمكن أن يسبب تقلصات في النساء الحوامل ، مما يؤدي إلى إجهاض

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- الصبار الصبار ممتاز للشعر والبشرة والهضم، ولكن، يجب على النساء الحوامل تجنب استهلاك عصير الصبار، لأنه يمكن أن يؤدي إلى نزيف في الحوض، مما يسبب الإجهاض ، ومن المستحسن تجنب استخدام منتجات الصبار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

- الكافيين على الرغم من أن الدراسات تؤكد أن تناول الكافيين باعتدال آمن أثناء الحمل ، فإنه لا يزال من المستحسن للنساء الحوامل الحد من الاستهلاك ، حيث يمكن أن تؤدي زيادة مستويات الكافيين أثناء الحمل إلى الإجهاض أو نقص الوزن لدى الطفل .













