أمين مستقبل وطن: القائمة الوطنية تضم كل أطياف الشعب في انتخابات الشيوخ

أكد النائب اشرف رشاد الشريف نائب رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة الشباب والرياضه بمجلس النواب ان القائمه الوطنيه لمرشحي مجلس الشيوخ تضم كافه أطياف وفئات الشعب المصري وان القبائل والعائلات في اقاصي الصعيد روعي ان يتم تمثيلها التمثيل العادل وكذلك الفئات التي أكد الدستور على تمكينها من عضويه الشيوخ للاستفاده منهم في الغرفه الثانيه البرلمان المصري





واضاف ان تشكيل القائمه الوطنيه راعى السلم الاجتماعي وتمثيل كافه فئات الشعب المصري.







وأطلق نائب رئيس حزب مستقبل وطن دعوة لكل أبناء واعضاء مستقبل وطن الي دعم مرشحي الحزب على المقاعد الفرديه في الانتخابات الشيوخ المزمع اجراؤها بعد أيام واذابه كل الايديولوجيات والتوحيد خلف رأية الحزب في إطار الالتزام الحزبي واستكمال الاستحقاقات النيابيه وخطط الدوله المصريه في التنميه المستدامة واستكمال البنيان التشريعي والتأكيد على دعم القياده السياسيه وخلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهه التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري.



من جانبه اشاد اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عضو مستقبل وطن بنجع حمادي بقنا بالدعم الكبير والجولات المكوكيه التي يقوم بها نائب رئيس حزب مستقبل وطن النائب اشرف رشاد مؤكدا أن زيارته لكل القبائل والعائلات والدواوين تعكس حجم المسئوليه وان الحزب زاخر بالقيادات الشبابيه القادر على اثراء الحياة السياسيه من خلال فكر واستراتيجيات تتم ترجمتها على أرض الواقع من شانها ان تغير الأوضاع السياسيه والاقتصادية الي الأفضل. من جانبه اشاد اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عضو مستقبل وطن بنجع حمادي بقنا بالدعم الكبير والجولات المكوكيه التي يقوم بها نائب رئيس حزب مستقبل وطن النائب اشرف رشاد مؤكدا أن زيارته لكل القبائل والعائلات والدواوين تعكس حجم المسئوليه وان الحزب زاخر بالقيادات الشبابيه القادر على اثراء الحياة السياسيه من خلال فكر واستراتيجيات تتم ترجمتها على أرض الواقع من شانها ان تغير الأوضاع السياسيه والاقتصادية الي الأفضل.

وأوضح رشاد في كلمته اليوم أثناء استقبال اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب له بساحه أل خلف الله بقرية هو بنجع حمادي بقنا انه آن الأوان ان تنتهي العصبيه والقبيلة في جميع أنحاء البلاد ويكون عنوان المرحله التكاتف والوقوف خلف الدوله المصريه ورئيسها في ظل التحديات التي تواجهه الدوله في هذا التوقيت.