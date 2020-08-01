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اقتصاد

تركيب 7 ملايين عداد مياه خلال 5 سنوات.. تفاصيل

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:59 م
القابضة لمياه الشرب
القابضة لمياه الشرب
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آمنة عبدالعظيم
كشف المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قيام الشركة بتركيب نحو 7 ملايين عداد لمياه الشرب خلال آخر 5 سنوات.

وأوضح رسلان فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الدولة تتوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع، وعمليات الصيانة والتجديد للعدادت القديمة، لتتمكن من إدارة المنظومة الخاصة بــــ مياه الشرب وتحصيل المستحقات بشكل أفضل.

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وأضاف رئيس القابضة للمياه، أن عائدات التحصيل تستخدم فى توفير مستلزمات الإنتاج وسداد جزء من مديونيات الشركة السابقة لصالح بعض الجهات الحكومية.

وتابع، أن الفترة الأخيرة شهدت تركيب 300 ألف عداد مسبوق الدفع، ومستهدف تركيب 500 ألف عداد آخر خلال الفترة المقبلة.
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