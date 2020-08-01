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ديني

أوقاف الإسماعيلية تحقق رقمًا قياسيا في صكوك الأضاحي.. ومديرة القاهرة تبيع بـ 120600 جنيه

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:20 م
صكوك الأضاحي
صكوك الأضاحي
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عبد الرحمن محمد
تخطت أوقاف القاهرة حاجز المائة ألف الأولى في مسابقة الساعات الأخيرة لمشروع صكوك أضاحي الأوقاف، وقد جاءت مديرية أوقاف القاهرة الأولى في الترتيب.

وحققت مبيعات بلغت 120600 جنيه، لتأتي مديرية أوقاف الجيزة في الترتيب الثاني، حيث حققت 108000 جنيه، ثم مديرية أوقاف الإسماعيلية في الترتيب الثالث حيث حققت 81000 جنيه، وإدارة المشروع بديوان عام وزارة الأوقاف تشكرهم على هذا الجهد.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن التحصيل ما زال مستمرًا من خلال شركة فوري دهب عبر الدخول على خدمة فوري: (تبرعات – صكوك – الأوقاف) أو الدفع مباشر في أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك فقط ١٨٠٠ جنيه.

كما حققت مديرية أوقاف الإسماعيلية رقمًا قياسيًّا جديدًا في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، حيث بلغ إجمالي مبيعات أوقاف الإسماعيلية من الصكوك (1060) صكًّا وقد تم تمييز المديرية بنجمة في الجدول.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الإسماعيلية، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.


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