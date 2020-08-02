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تعليم

جامعة حلوان تنظم دورة حول استخدام التكنولوجيا في التدريس

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:01 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية عن بعد لشهر اغسطس 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

يأتي ذلك سعيا  الى تحديث  وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة . 

كما تهدف لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه.


ويتم عقد البرامج التدريبية عبر الفيديو كونفرانس لمدة يومين بواقع 20ساعات تدريبية لكل برنامج . 

ومن ضمن هذه البرامج  ، برنامج استخدام التكنولوجيا فى التدريس يومي 17 - 18  أغسطس 2020 ويحاضر فيه الدكتور أبو بكر يوسف غنام مدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية.

 





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