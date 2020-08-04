رسالة ماجستير تناقش علاقة الشباب الجامعي بالمواقع الإلكترونية.. صور

حصلت الباحثة ابتسام فوزي تميم، أخصائي إعلام أول بالإدارة العامة للمكتب الفني لـ وزير التعليم العالي على درجة الماجستير في الإعلام بتقدير ممتاز من قسم البحوث والدراسات الإعلامية بمعهد البحوث الدراسات والعربية التابع لجامعة الدول العربية.





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ضمت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة، كل من، الدكتور، حسن عماد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام الأسبق "رئيسًا ومناقشًا"، والدكتور سامي الشريف، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات"مشرفًا"، والدكتور عادل عبد الغفار، أستاذ الإعلام والرأي العام بجامعة القاهرة وعميد كلية إعلام جامعة النهضة "مناقشًا".





وهدفت الرسالة التى حملت عنوان "علاقة الشباب الجامعي المصري بالمواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي وسبل تطويرها"، إلى رصد عادات وأنماط وكثافة استخدام الشباب الجامعي المصري للمواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي، وتحليل وتقييم واستنتاج نوعية كل من الدوافع والإشباعات المتحققة لديهم نتيجة استخدامهم لهذه المواقع.





وكشفت الرسالة، عن اتجاهات الشباب الجامعي المصرى نحو تلك المواقع، والوقوف على تأهيل ومستوى التدريب المهنى والأكاديمي والخبرات الوظيفية والملامح العامة للأداء المهنى للقائمين بالاتصال فيها، والكشف عن اتجاهات القائمين بالاتصال نحوها، بالاضافة إلى معرفة مقترحات كل من الشباب الجامعى والقائمين بالاتصال في المواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي لتطوير تلك المواقع.









وقد اشتملت الدراسة على دراستين فى آن واحد، وهما دراسة ميدانية تم تطبيقها على عينة من طلاب اربعة جامعات فى مصر، وأخرى على دراسة القائمين بالاتصال فى تلك المواقع الجامعية الاربعة حيث لا يخفى على أحد أهمية الدور الذى يقوم به القائمين بالاتصال من العاملين فى المواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي لذا فقد سعت الدراسة أيضا إلى دراسة أوضاع العاملين فى تلك المواقع للوقوف على أوضاعهم ومستوى تأهيلهم المهنى والاكاديمى ومدى قدرتهم على ممارسة هذا الدور.





وأوضحت الباحثة، أن الأهمية التطبيقة لهذه الداسة تتمثل في أن نتائجها تعد نواة لخطة استراتيجية كبرى لتطوير مواقع مؤسسات التعليم العالي المصرية، كما أن هذه النتائج سوف تعين القائمين على المواقع الإلكترونية بمؤسسات التعليم العالي المصرية على تلمس نقاط القوة والضعف بهذه المواقع، ومعرفة الاحتياجات الفعلية للشباب الجامعى.





وأشارت الباحث ابتسام فوزي، إلى قيام الدراسة بتوفير تصور مقترح للارتقاء بالقائم بالاتصال في مواقع مؤسسات التعليم العالي، موضحة أن هذه الدراسة تعد مدخلاً للباحثين؛ لإجراء المزيد من البحوث والدراسات المستقبلية؛ حول المواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي.





وقد توصلت الدراسة الميدانية إلى العديد من النتائج وأهمها، ضعف معدل الاستخدام اليومي للمواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي من قبل الشباب الجامعى المصري، وعدم وجود وقت محدد لكثافة الإستخدام، فضلا عن ازدياد معدل الاستخدام عند مواجهة مشكلة في الدراسة، وعدم توظيف مواقع مؤسسات التعليم العالي لأدوات التكنولوجيا المتقدمة مثل الدردشات والمنتديات والمجموعات البريدية والحوارات الصوتية في عملية التواصل مع الشباب الجامعي.





كما توصلت الرسالة، إلى أن الموقع الإلكتروني للجامعة يأتي فى مقدمة المواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي التي يستخدمها الشباب الجامعى المصري، وأن خدمة الإستعلام عن أرقام الجلوس وجداول الامتحانات والنتائج جاءت في مقدمة الخدمات التي يستخدمها الشباب الجامعى المصري على تلك المواقع، وأن دوافع استخدام الشباب الجامعى المصري لاستخدام المواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي هى دوافع منفعية في المقام الأول.



