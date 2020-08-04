AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رسالة ماجستير تناقش علاقة الشباب الجامعي بالمواقع الإلكترونية.. صور

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:10 ص
مناقشة رسالة الماجستير
مناقشة رسالة الماجستير
Advertisements
محمود زيدان
حصلت الباحثة ابتسام فوزي تميم، أخصائي إعلام أول بالإدارة العامة للمكتب الفني لـوزير التعليم العالي على درجة الماجستير في الإعلام بتقدير ممتاز من قسم البحوث والدراسات الإعلامية بمعهد البحوث الدراسات والعربية التابع لجامعة الدول العربية.

اقرأ أيضًا:

ضمت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة، كل من، الدكتور، حسن عماد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام الأسبق "رئيسًا ومناقشًا"، والدكتور سامي الشريف، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات"مشرفًا"، والدكتور عادل عبد الغفار، أستاذ الإعلام والرأي العام بجامعة القاهرة وعميد كلية إعلام جامعة النهضة "مناقشًا".

وهدفت الرسالة التى حملت عنوان "علاقة الشباب الجامعي المصري بالمواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي وسبل تطويرها"، إلى رصد عادات وأنماط وكثافة استخدام الشباب الجامعي المصري للمواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي، وتحليل وتقييم واستنتاج نوعية كل من الدوافع والإشباعات المتحققة لديهم نتيجة استخدامهم لهذه المواقع.

وكشفت الرسالة،  عن اتجاهات الشباب الجامعي المصرى نحو تلك المواقع، والوقوف على تأهيل ومستوى التدريب المهنى والأكاديمي والخبرات الوظيفية والملامح العامة للأداء المهنى للقائمين بالاتصال فيها، والكشف عن اتجاهات القائمين بالاتصال نحوها، بالاضافة إلى معرفة مقترحات كل من الشباب الجامعى والقائمين بالاتصال في المواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي لتطوير تلك المواقع. 


وقد اشتملت الدراسة على دراستين فى آن واحد، وهما دراسة ميدانية تم تطبيقها على عينة من طلاب اربعة جامعات فى مصر، وأخرى على دراسة القائمين بالاتصال فى تلك المواقع الجامعية الاربعة حيث لا يخفى على أحد أهمية الدور الذى يقوم به القائمين بالاتصال من العاملين فى المواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي لذا فقد سعت الدراسة أيضا إلى دراسة أوضاع العاملين فى تلك المواقع للوقوف على أوضاعهم ومستوى تأهيلهم المهنى والاكاديمى ومدى قدرتهم على ممارسة هذا الدور.

وأوضحت الباحثة، أن الأهمية التطبيقة لهذه الداسة تتمثل في أن نتائجها تعد نواة لخطة استراتيجية كبرى لتطوير مواقع مؤسسات التعليم العالي المصرية، كما أن هذه النتائج سوف تعين القائمين على المواقع الإلكترونية بمؤسسات التعليم العالي المصرية على تلمس نقاط القوة والضعف بهذه المواقع، ومعرفة الاحتياجات الفعلية للشباب الجامعى.

وأشارت الباحث ابتسام فوزي، إلى قيام الدراسة بتوفير تصور مقترح للارتقاء بالقائم بالاتصال في مواقع مؤسسات التعليم العالي، موضحة أن هذه الدراسة تعد مدخلاً للباحثين؛ لإجراء المزيد من البحوث والدراسات المستقبلية؛ حول المواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي.

وقد توصلت الدراسة الميدانية إلى العديد من النتائج وأهمها، ضعف معدل الاستخدام اليومي للمواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي من قبل الشباب الجامعى المصري، وعدم وجود وقت محدد لكثافة الإستخدام،  فضلا عن ازدياد معدل الاستخدام عند مواجهة مشكلة في الدراسة، وعدم توظيف مواقع مؤسسات التعليم العالي لأدوات التكنولوجيا المتقدمة مثل الدردشات والمنتديات والمجموعات البريدية والحوارات الصوتية في عملية التواصل مع الشباب الجامعي.

كما توصلت الرسالة، إلى أن الموقع الإلكتروني للجامعة يأتي فى مقدمة المواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي التي يستخدمها الشباب الجامعى المصري، وأن خدمة الإستعلام عن أرقام الجلوس وجداول الامتحانات والنتائج جاءت في مقدمة الخدمات التي يستخدمها الشباب الجامعى المصري على تلك المواقع، وأن دوافع استخدام الشباب الجامعى المصري لاستخدام المواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي هى دوافع منفعية  في المقام الأول.

وأوضحت النتائج أن الإشباعات المتحققة لديهم هى اشباعات توجيهية  بالدرجة الأولى، وأن معرفة الجداول الدراسية وجداول الامتحانات والنتائج جاء في مقدمة دوافع الشباب الامعيى لاستخدام المواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي،  وأن الشعور بالأمان جاء في مقدمة الإشباعات التى يحققها الشباب الجامعي المصرى نتيجة استخدامهم للمواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي، نظرًا لحفاظ تلك المواقع على سرية البيانات.
رسالة ماجستير تناقش علاقة الشباب الجامعي بالمواقع الإلكترونية.. صور
رسالة ماجستير تناقش علاقة الشباب الجامعي بالمواقع الإلكترونية.. صور
رسالة ماجستير تناقش علاقة الشباب الجامعي بالمواقع الإلكترونية.. صور
رسالة ماجستير تناقش علاقة الشباب الجامعي بالمواقع الإلكترونية.. صور
رسالة ماجستير تناقش علاقة الشباب الجامعي بالمواقع الإلكترونية.. صور
رسالة ماجستير تناقش علاقة الشباب الجامعي بالمواقع الإلكترونية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسالة ماجستير تناقش معالجة المواقع الإخبارية للأزمة السورية.. صور

رسالة ماجستير: مواقع الجامعات لا تستخدم أدوات التكنولوجيا المتقدمة في التواصل مع الطلاب

فاق التوقعات .. الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى امتحانات طلاب الفرق النهائية بالجامعات

ترشيحاتنا

مايوه بكيني.. عمرو دياب ودينا الشربيني على البحر في أحدث ظهور

6 حقائق خطيرة عن آخر لقاح ينتظره العالم لـ علاج مصابي كورونا

رضا عبدالعال يكشف لـ صدى البلد عن رأيه في فرق الدوري قبل أيام من استئناف البطولة

حمو بيكا كان متواجدا فى قسم الشرطة.. متضرر من حادث سيارة مطرب المهرجانات يفجر مفاجآت جديدة

كلوب يطيح بـ 10 لاعبين خارج ليفربول .. وغموض حول مصير صلاح

جنازة جماعية .. مأساة ضحايا لقمة العيش في حادث ميكروباص ترعة المريوطية.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن لامبورجيني إيسينزا SCV12 بمحرك V12 الخارق .. صور

فاكهة الصيف الرسمية.. 5 فوائد غير متوقعة لتناول البطيخ

بالأرقام.. 2 مليون جنيه خسائر حادث حمو بيكا في الساحل الشمالي.. صور