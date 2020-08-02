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فن

المسارح تضيء بـ "كامل العدد" في أول ليالي عروض العيد

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته البالغة بالإقبال الشديد الذي شهدته عروض البيت الفني للمسرح اليوم السبت في أول  ليالي عروض عيد الأضحى المبارك.

ورفعت جميع المسارح لافتة كامل العدد، وذلك طبقا لسعة كل مسرح والتي لا تتعدى ٢٥٪؜ من سعة المسرح الأصلية.


يأتي ذلك تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء  بهذا الشأن، و مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية و التباعد الاجتماعي التي نصت عليها وزارة الصحة  داخل المسرح حفاظا على سلامة الجميع. 


جدير بالذكر أن البيت الفني للمسرح يقدم خلال موسم عيد الأضحى المبارك ٩ عروض مسرحية، حيث تقدم فرقة المسرح القومي غدا الأحد وبعد غد الأثنين ثالث و رابع أيام عيد الأضحى المبارك العرض المسرحى "المتفائل" على خشبة المسرح القومى بالعتبة في تمام الثامنة مساء، العرض من  بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام.


وتقدم فرقة المسرح الحديث على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية العرض المسرحى "رحلة سعيدة" ثالت ورابع أيام  عيد الأضحى المبارك فى تمام الثامنة مساءً، العرض من  بطولة محمد فاروق، ايهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي. 

بينما تقدم فرقة مسرح الغد عرض " الحادثة "
ثالث و رابع أيام عيد الأضحى المبارك في تمام السابعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة ، العرض من تأليف الكاتب الكبيرلينين الرملي، ومن بطولة مصطفى منصور ، ريهام أبو بكر ،  ،فتحي الجارحي ، رضوى البروكي، من إخراج عمرو حسان.


أما فرقة مسرح الطليعة فتقدم عرضين هما " حريم النار " رابع أيام عيد الأضحى المبارك في تمام السابعة والنصف مساء على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، العرض من بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.


 وتقدم فرقة مسرح الطليعة أيضا عرض " كأنك تراه" ثالث أيام العيد على قاعة " صلاح عبد الصبور " في تمام السابعة مساء تأليف نسمة سمير ،بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود، إخراج ماهر محمود.


  بينما تقدم فرقة مسرح الشباب على مسرح أوبرا ملك برمسيس العرض المسرحى "البخيل" ثالث ورابع أيام  عيد الأضحى المبارك فى تمام السابعة مساء، العرض عن نص الكاتب الفرنسي مولير ، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، سوزان مدحت، إعداد وإخراج خالد حسونة.


و فرقة مسرح الشباب تقدم أيضا  على المسرح العائم الصغير بالمنيل العرض المسرحي  "أفراح القبة" ثالث ورابع أيام  عيد الأضحى المبارك فى تمام السابعة مساء، العرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، بطولة عبد المنعم رياض ، محمد يوسف ، محمد عبدالقادر ، فاطمة عادل ، كتابة وإخراج يوسف المنصور.


و للأطفال يقدم البيت الفني للمسرح برنامج متميز حيث تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض " فركش لما يكش "ثالث و رابع أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة في تمام السابعة مساء ، العرض  من تأليف و إخراج الشاعر شوقي حجاب.

بينما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض "القطط " ثالث و رابع أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح متروبول بالعتبة في تمام السابعة و النصف مساء ، العرض من بطولة راندا قطب، سيد جبر، صفوت صبحي ، جلال عثمان ، وائل ابراهيم، تأليف و أغاني صفوت زينهم و إخراج صفوت صبحي.
المسارح تضيء بـ "كامل العدد" في أول ليالي عروض العيد
المسارح تضيء بـ "كامل العدد" في أول ليالي عروض العيد
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