أخبار الفن .. ظهور نادر لابنة ريهام حجاج .. الموت يفجع باسل الخياط.. وتصرف غريب من سعيد صالح مع عادل إمام

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية.





تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان سعيد صالح الذي قدم العديد من الأعمال الفنية التي ستظل خالدة فى ذاكرة السينما كما قدم ثنائيا سينمائيا مع الفنان عادل امام حتى تولدت بينهما صداقة حقيقية.





نشر الشاعر أمير طعيمة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يوجه فيه رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذي دخل العناية المركزة بسبب تعرضه لوعكة صحية شديدة.





نشر الفنان باسل خياط تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعلن فيه وفاة والده.





تعرض فيلم "صاحب المقام" الى التسريب حيث يعرض على منصة شاهد بشكل حصرى وهو الامر الذى يؤثر على الميزة التى كانت فى صالح المنصة الالكترونية.





نشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطع فيديو الى الفنان المعتزل مجدي إمام وهو يقوم بمناسك الحج فى الاراضى السعودية ويؤدي للفنان الراحل فاروق الفيشاوى فريضة الحج، وعمرة.



