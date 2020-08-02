تفاصيل عرض مسرحية القطط للأطفال.. غدا

يعرض على مسرح متروبول بالعتبة ثالث ورابع ايام العيد مسرحية "القطط" للاطفال في السابعة مساء، وسعر التذكرة ٣٥جنيها.

العرض من بطولة راندا قطب، سيد جبر، صفوت صبحي ، جلال عثمان ، وائل ابراهيم، تأليف و أغاني صفوت زينهم و إخراج صفوت صبحي،

ويعرض ايضا في نفس الفترة مسرحية المتفائل





وأكد الفنان إيهاب فهمي لـ"صدى البلد" أن المسرح القومي يتخذ جميع تعليمات السلامة العامة، حرصا على جميع الحضور.

وأضاف "فهمي" الذي تولى رئاسة المسرح القومي شهر فبراير الماضي، أن العرض يبدأ في تمام الثامنة مساء على المسرح القومي بالعتبة وثالث ورابع أيام عيد الأضحي، مؤكدا أن العرض سيستمر بعد العيد أيضا ثلاثة أيام في الأسبوع.

العرض بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى.