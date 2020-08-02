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رياضة

لن تصدق.. قرار جرئ من نجم الأهلي حول بطولة دوري أبطال إفريقيا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:27 ص
لاعب الاهلي
لاعب الاهلي
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عمرو ابوبكر
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستئناف مبارياته في الدوري الممتاز، ودوري ابطال افريقيا بعد قرار عودة الأنشطة الرياضية وتحديد مواعيد اللقاءات.

الأهلي متبقي له 18 مباراة في الدوري الممتاز، وبعد قرار الاتحاد الافريقي يصبح له مباراة واحدة تفصله عن نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا.

ويواجه الأهلي منافسه الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض النادي الأهلي استعداداته للنهائيات بشكل جيد، حيث إنه أقام وديتين خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، فاز على سموحة برباعية وعلى الجونة بخماسية، واهتزت شباكه بهدفين فقط.

ويشتاق لاعبو النادي الأهلي للمباريات الرسمية، كما صرح بعضهم عبر فضائية النادي.

ولكن يوجد تصريحات غريبة من بعض اللاعبين التي تثير جدل الجماهير وتجعلهم حديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي، بأنه امتنع عن قص شعره بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الفترة السابقة، حتى ظهر بلوك جديد في أول مباراة له مع الأهلي ودياََ.

وأضاف الشيخ أنه، اتخذ قرارا بعدم قص شعره الآن ليس بسبب كورونا، ولكنه بسبب دوري ابطال افريقيا.

وتابع: لن أقص شعري حتى نتوج بدوري أبطال أفريقيا، سأذهب بهذا اللوك وأعود بالكأس بشكلي المعتاد.
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