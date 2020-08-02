فى لمح البصر.. حيل للتخلص من مشاكل الهضم فى العيد

يعانى الكثيرون من مشاكل الهضم فى العيد بسبب الإفراط فى تناول الأطعمة الدسمة على مائدة عيد الأضحى إليك حيل مطبخية سريعة يمكنك الاعتماد عليها للتغلب على مشاكل الهضم فى العيد وإذابة دهون البطن العنيدة.
مشروب اكليل الجبل والجريب فروت :
مكونات المشروب:
حفنة من الكرفس
1 ثمرة من الجريب فروت
ملعقة من إكليل الجبل
طريقة عمل المشروب:
في الخلاط الكهربائي، قومي بمزج جميع المكونات
حتى تمتزج تمامًا، ثم تناولي كوبًا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الشبع ويساعد
على هضم أفضل لأطباق العيد الدسمة وحرق أسرع للدهون.
مشروب التفاح الأخضر والقرفة
كل ما تحتاجين ..
3 ثمرات من التفاح الأخضر
ملعقة من القرفة
ملعقة من إكليل الجبل
نصف كوب من الماء الفاتر
طريقة التحضير:
فى وعاء أغلى القرفة وإكليل الجبل وقومى وقومى بتصفيتهم
فى الخلاط الكهربائى قومى بمزج التفاح الأخضر جيدا ثم أضيفى إليه كل من القرفة وإكليل الجبل وقومى بسحقهم مرة أخرىتناولى المشروب على معدة فارغة فى الصباح قبل تناول طعام الأفطار ب 30 دقيقة لمدة 30 يوم وستدهشين بالنتيجة ..