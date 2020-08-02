فى لمح البصر.. حيل للتخلص من مشاكل الهضم فى العيد

يعانى الكثيرون من مشاكل

فى العيد بسبب الإفراط فى تناول

الدسمة على مائدة عيد الأضحى إليك حيل مطبخية

يمكنك الاعتماد عليها للتغلب على مشاكل

فى العيد وإ

مشروب اكليل الجبل والجريب فروت :



مكونات المشروب:

حفنة من الكرفس



1 ثمرة من الجريب فروت



ملعقة من إكليل الجبل







طريقة عمل المشروب:

في الخلاط الكهربائي، قومي بمزج جميع المكونات حتى تمتزج تمامًا، ثم تناولي كوبًا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الشبع ويساعد على هضم أفضل لأطباق العيد الدسمة وحرق أسرع للدهون.







مشروب التفاح الأخضر والقرفة

كل ما تحتاجين ..









ملعقة من القرفة



فى وعاء أغلى القرفة وإكليل الجبل وقومى وقومى بتصفيتهم

فى الخلاط الكهربائى قومى بمزج التفاح الأخضر جيدا ثم أضيفى إليه كل من القرفة وإكليل الجبل وقومى بسحقهم مرة أخرى



3 ثمرات من التفاح الأخضرملعقة من إكليل الجبلنصف كوب من الماء الفاترطريقة التحضير:تناولى المشروب على معدة فارغة فى الصباح قبل تناول طعام الأفطار ب 30 دقيقة لمدة 30 يوم وستدهشين بالنتيجة ..