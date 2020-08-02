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محافظات

شهيد جديد.. وفاة صيدلي في المنوفية متأثرا بكورونا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:29 م
صدى البلد
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مروة فاضل

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية منشاة سلطان في منوف بالمنوفية وذلك عقب وفاة ابن القرية الطبيب الصيدلي محمد حمزة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.


وأصيب الطبيب منذ أسابيع وتم احتجازه داخل مستشفي عزل منوف وتدهورت حالته الصحية وتم احتجازه بالعناية المركزة ليلقى حتفه متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.


ونعى أهالي القرية الطبيب، حيث وصفوه بطبيب الغلابة، موكدين أنه كان علي خلق طيب السمعة لا يتواني عن خدمة الجميع وأهل القرية.


وقال محمد سلطان أحد أهالي القرية، ناعيا شهيد الواجب: "الواضح أن هذا المرض يأخذ المحترمين وصدق من قال سيأخذ هذا المرض أعز ما تملكون.. رحم الله الخلوق الدكتور محمد حمزه وأسكنه فسيح جناتك وتقبله في شهدائك وأخلف على ذريته بالخير".


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