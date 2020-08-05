قارئ يشكو من انتشار الباعة الجائلين بمنطقة دوران شبرا

أرسل القارئ أحمد فؤاد شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، متضررا من انتشار الباعة الجائلين بشارع شبرا.





وقال فؤاد في شكواه: "إننا نعاني نحن سكان دوران شبرا من انتشار الباعة الجائلين بشكل كبير".





وأضاف القارئ: "احتل الباعة الجائلين جميع أرصفة شارع شبرا وأعاقوا الحركة أمام المارة مما يتسبب في زحام كبير بالمنطقة.





وناشد القارئ، المسئولين سرعة حل هذا المشكلة وإعادة الشكل الحضاري لشارع شبرا.







