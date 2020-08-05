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بين الناس

قارئ يشكو من انتشار الباعة الجائلين بمنطقة دوران شبرا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:42 م
صدى البلد
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احمد قطب - ماجدة المهدى
أرسل القارئ أحمد فؤاد شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، متضررا من انتشار الباعة الجائلين بشارع شبرا.

وقال فؤاد في شكواه: "إننا نعاني نحن سكان دوران شبرا من انتشار الباعة الجائلين بشكل كبير".

وأضاف القارئ: "احتل الباعة الجائلين جميع أرصفة شارع شبرا وأعاقوا الحركة أمام المارة مما يتسبب في زحام كبير بالمنطقة.

وناشد القارئ، المسئولين سرعة حل هذا المشكلة وإعادة الشكل الحضاري لشارع شبرا.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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