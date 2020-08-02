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أخبار البلد

ماريجوانا بالمشروم.. جمارك المطار تحبط تهريب بذور مخدرات مع راكب نمساوي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:39 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
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نورهان خفاجي
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب بذور مخدرات والتربة الخاصة بزراعتها مع نبات المشروم للتضليل وذلك مع راكب نمساوي من أصل مصري، بعد أن أخفاها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وتعليم زراعتها مع نبات المشروم داخل البلاد لتحقيق مكاسب مادية وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر مطلعة بجمارك المطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من فيينا اشتبه أحمد علي مدير الإدارة بالجمارك في راكب نمساوي من أصل مصري قادم من فيينا وبعرض حقائبه علي أجهزة الفحص بمعرفة أبو القاسم عبد الحكيم مأمور الجمارك تلاحظ وجود أحجام غير معتادة داخل حقائبه، وقام حسين هيكل نائب مدير الإدارة وربيع عيد مأمور الجمارك بتفتيش الراكب وحقائبه ووجد معه مطحنة المواد المخدرة وعدة جرامات من الماريجوانا المخدرة كما عثر معه امير محمود مأمور الجمارك علي 750 جرام من تربة نبات «المشروم» المخلوط بالماريجوانا الجاهزة للزراعة وكتيب ارشادات لزراعة المخدرات.

وقامت جمارك مبني 3 باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركى.
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