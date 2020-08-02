نصائح مهمة للحفاظ على مساعدين وعفشة السيارة

يعتبر الاكس او عامود ناقل الحركة من أبرز الأجزاء الهامة في السيارة لانه الجزء المسؤول عن تدوير الإطارات وتحريك السيارة ، ويتكون عمود ناقل الحركة من أربعة أجزاء هم المقصات، عامود الأكس والبارات والبطاحات .









ومن علامات تلف هذة الاجزاء هو صدور أصوات مزعجة من السيارة خصوصا عند عكس الدركسيون أثناء القيادة، ويرجع السبب الرئيسي لتلف “الأكس” هو تكرار لف المقود لأقصى حد عند الالتفاف أو عكس الدركسيون بشكل مفاجيء.









مع ملاحظة أن تكرار لف المقود لأقصى حد لا يسبب تلف الأكس بصورة كاملة، لكن الذي يؤدي إلى تلفه بشكل نهائي هو اصطدامه بجسم آخر بشكل عنيف.





ويرجع صدور الصوت المزعج عند تلف الأكس إلى طبيعة تكوين أجزائه الداخلية، حيث يوجد بداخله مجموعة من الدوائر الكروية التي تدور داخل مسننات، وتحيط بالرأس جلده تسمى حاضنة تحوي بداخلها الشحمة، والأكس يحتوي على رأسيتين داخلية وخارجية، ولكن الداخلية نادرا جدًا تلفها كون الضغط الأكبر يكون على الخارجية.



