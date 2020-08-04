فيديوجراف.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد

وأعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اعتماد تقريرها النهائي عن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بعد مراجعته نهائيًا، وبذلك ينتظر القانون النزول في الجلسة العامة للبرلمان، تمهيدًا لإقراراه نهائيًا، ثم تصديق الرئيس عليه، وإصدار اللائحة التنفيذية من جانب الحكومة، ليبدأ تفعيله رسميا.





ونستعرض المزيد من التفاصيل عن ابرز بنوع مشروع قانون العنل الجديد من خلال الفيديوجراف التالي.



