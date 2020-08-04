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فيديو جراف

فيديوجراف.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:44 م
قانون العمل
قانون العمل
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منار شعبان
يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يعد اقتصاديا اجتماعيا، ويهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحفظ العلاقة بين العامل وصاحب العمل على حد سواء.

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وأعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اعتماد تقريرها النهائي عن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بعد مراجعته نهائيًا، وبذلك ينتظر القانون النزول في الجلسة العامة للبرلمان، تمهيدًا لإقراراه نهائيًا، ثم تصديق الرئيس عليه، وإصدار اللائحة التنفيذية من جانب الحكومة، ليبدأ تفعيله رسميا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن ابرز بنوع مشروع قانون العنل الجديد من خلال الفيديوجراف التالي.

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