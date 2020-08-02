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اقتصاد

محمد ربيع: مصر ستكون قبلة للمستثمرين ورؤوس الأموال العربية والأجنبية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:00 م
السفير محد ربيع الامين
السفير محد ربيع الامين العام لمجلس الوحدة العربية
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آية الجارحي
قال السفير محمد ربيع الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، إن مصر لها تاريخ اقتصادي كبير ولا يخاف عليها، فقد كانت مصر تتسابق مع الهند وكانت كوريا غير موجودة على الساحة الاقتصادية.

وأضاف السفير محمد ربيع في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ما واجهته مصر من تحديات ومن حروب مع الكيان الصهيونى وتهدئة الأجواء السياسية ودعم الدول التى كانت تحت وطأة الاستعمال كان سببا رئيسيا لتأخر مصر اقتصاديا، ولكن مصر لديها تاريخ اقتصادى كبير ولديها مفكرون اقتصاديون ولها آليات اقتصادية لا يمكن إغفالها أو تجاوزها أو القفز عليها ومصر قادرة.


وأكدت أن مصر ستكون قبلة للمستثمرين وستكون قبلة لرؤوس الأموال العربية والأجنبية لما قامت به القيادة المصرية فى تثبيت وترسيخ الأمن والاستقرار وإعطاء مناخ جديد للاستثمار ونحن على مقربة من الخروج بقانون الاستثمار الجديد الذى يعطى بعدا للمستثمرين فى الوصول إلى الفرص الاستثمارية فى المستقبل فى مصر.

ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي اتخذتها مصر إضافة إلى شبكة طرق اكثر من رائعة ومتقدمة وبدأت كذلك التقنية بالجودة والمتانة والمنافسة الغربية سواء مع تركيا أو اوروبا ما يجعلها فخر للدول العربية ويجعل المستهلك مجبرا على شراء المصري لجودته.
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