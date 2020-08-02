وصل إلى 15.92 جنيه.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري تراجعا خلال الفترة الماضية إلى أن وصل سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 15.92 جنيها للشراء و 16.02 جنيها للبيع، وفقا لاحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إنه كان من المتوقع تراجع سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه ليصل إلى 14 جنيها قبل جائحة كورونا.

وتوقعت حنان رمسيس، في تصريحات لـ"صدى البلد"، "ثبات سعر الدولار بعد توقف مصادر النقد الأجنبي أثناء الفترة القادمة على نفس السعر"، لافتة إلى أنه كان من المتوقع ارتفاع الدولار بقوة خاصةً بعد استخدام الدولة جزءًا كبيرًا من احتياطي النقد الأجنبي؛ لدعم أنشطة الدولة للتصدي لـ التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث كان المتوقع ارتفاع الدولار إلى قرابة 18 جنيها.

وتابعت خبيرة أسواق المال "ولكن بعد استخدام البنك المركزي لأسلوب الاقتصاد الحر الموجه للتعامل مع أزمة الدولار استطاع المركزي السيطرة على سعر الدولار إلى جانب التوقف عن الاستيراد واستبدال المنتج المحلي

بالمنتج الأجنبي والتوسع في التصدير".

وأشارت إلى أن اكتشافات الغاز المتتابعة في أنحاء الدولة، كان لها أثر إيجابي في الاستغناء عن بند كان يستهلك من موازنة الدولة قرابة المليار دولار والاستعاضة عنه بالاكتفاء الذاتي المحلي بل والتصدير إلى الخارج مما ساهم في ثبات نسبي في سعر الدولار.

وتابعت "ومع عدم استطاعت للوصول بسعرالدولار إلى 14 جنيها، فبقاؤه ثابت بين نقطتي 15.9 و16.48 هو تواجد إيجابي، وفي صالح الموازنة العامة للدولة والتي قيمت التعامل بالدولار في بنود الاستيراد علي أساس أنه

عند 18 دولار مما أفاد التوقعات المبدئية فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة في تحقيق فائض مبدئي 2% ولكن سيتم تقييم الموازنة مرة أخري في شهر سبتمبر لأن السنة المالية في مصر تبدأ في 1 يوليو وتنتهي في 30 يونيو".

ومن جانبه توقع سمير رؤوف الخبير الاقتصادي أن يستمرهبوط اسعار صرف الدولار في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري.

أرجع سمير رؤوف في تصريحات لصدى البلد،السبب إلى عوده ارتفاع الاحتياطي النقدي من مستويات 36 مليار دولار 38 مليار دولار.

وتابع الخبير الاقتصادي :بالاضافة الي مساندة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري مع عودة جزء كبير من الحياة الاقتصادية والمعيشية مما ساهم في دعم الاحتياطي النقدي المصري.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات أول أيام الأسبوع والمحددة اليوم السبت؛ ليصل متوسط سعر العملة الخضراء لدي البنك المركزي المصري نحو 15.92 جنيه للشراء مقابل 16.02 جنيه للبيع.

وصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.89 جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك "الأهلي المصري، مصر، العربي الافريقي الدولي، التجاري الدولي، البركة" نحو 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك " الإسكندرية، المصرف المتحد، بنك مصر إيران للتنمية، التعمير والاسكان" نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.

سجل الدولار مقابل الجنيه كأعلي سعر، في بنوك " الأهلي الكويتي، بلوم، مصرف أبوظبي الاسلامي، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي، كريدي أجريكول، عودة" نحو 15.94 جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع.