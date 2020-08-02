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أخبار العالم

أوكرانيا تسجل 1112 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:27 م
صدى البلد
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أ ش أ
سجلت أوكرانيا 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أظهرته بيانات مركز الصحة العامة في البلاد اليوم "الأحد".

وبحسب البيانات التي نقلتها صحيفة (كييف بوست) الأوكرانية، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في أوكرانيا منذ بداية الوباء 72 ألفا و168 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن المرض 1725 حالة، فيما تعافي 39 ألفا و543 شخصا حتى الآن، كما توجد حاليا 30 ألفا و900 حالة نشطة في جميع أنحاء البلاد، منها 4 آلاف و625 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات.

وقال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم، "إنه تم إجراء 12 ألفا و403 اختبارات تفاعل البوليمريز المتسلسل "بي سي آر" في جميع أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى ذلك أجرت المختبرات 4 آلاف و334 اختبارا للأجسام المضادة". 

كما أصدرت وزارة الصحة الأوكرانية قائمة محدثة للدول "الخضراء" و"الحمراء" بناء على الوضع الوبائي، بحيث يجب على الأجانب القادمين إلى أوكرانيا من دول المنطقة الخضراء تقديم تأمين طبي يغطي الإصابة بكورونا، ويجب على أولئك القادمين من المنطقة الحمراء أن يكون لديهم تأمين طبي وأن يخضعوا لاختبار "بي سي آر" أو الحجر الصحي لمدة 14 يوما.
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