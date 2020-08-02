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اقتصاد

تطوير 273 ألف وحدة سكنية بالعشوائيات خلال 20/2021.. تفاصيل

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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آية الجارحي

تستهدف الدولة المصرية تطوير 273 ألف وحدة من الوحدات السكنية العشوائية وغير المخططة خلال عام 20/2021، وذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

 

وأشار التقرير إلى أن  مشروع تطوير المناطق العشوائية يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة والحد من الظواهر السلبية الناتجة عن ظاهرة العشوائيات.

وفيما يتعلق بمشروع توليد الطاقة الكهربائية من المصادر الجديدة والمتجددة أفاد التقرير أن المشروع يتمثل في إقامة المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، حيث تتضمن المحطة 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث، إلى جانب تطوير محطات توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطيه وطاقة الرياح في الغردقة والزعفرانة وكوم أمبو وخليج السويس، وذلك لمجابهه الطلب المتزايد علي الطاقة وتلبية خطة التنمية.

 

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المشروعات القومية بالخطة الاستثمارية للعام المالي 20/2021 تتضمن مشروع التوسع في إنشاء وتطوير المجمعات الصناعية والذي يهدف إلى إنشاء مجمعات صناعية متكاملة للشباب في كافة المحافظات، بما يعمل على توفير فرص عمل مناسبة، وتعزيز دور التنمية الصناعية في النمو الصناعي.

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