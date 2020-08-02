17 أغسطس موعد بدء مناقشة مشاريع التخرج بحاسبات عين شمس

تبدأ حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس ، مناقشة مشاريع التخرج يوم الاثنين الموافق 17/8/2020 وسوف تنتهي يوم الخميس الموافق 20/8/2020.









الجدير بالذكر أعلنت الصفحة الرسمية لكلية الحاسبات عن استئناف الامتحانات العملية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وسط إجراءات احترازية مشددة.





وكانت الامتحانات العملية لكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس قد انطلقت يوم 27 يوليو الماضي.





ويذكر أن الامتحانات التحريرية لطلاب الفرق النهائية قد انتهت يوم الاحد الموافق 26/7/2020 مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية و الإحترازية لضمان سلامة الطلاب و الأطقم الإدارية و أعضاء هيئة التدريس.رافقها خلال الجولة أ.د. هالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.







