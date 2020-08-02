AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انفجار٣٠٠ أسطوانة غاز وسيارة.. ساعتان من الرعب عاشها أهالى قرية النواهض بقنا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:22 م
حادث انفجار مستودع
حادث انفجار مستودع الغاز بقنا
Advertisements
يوسف رجب

لحظات ودقائق مرعبة عاشها أهالى قرية النواهض التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، أثناء انفجار ٣٠٠ اسطوانة جاز وسيارة محملة بـ تانك غاز سائل داخل مستودع بطريق قنا الصحراوى الغربى.

الدقائق التى وصلت لحوالى ١٢٠ دقيقة، كانت كفيلة بأن تبث حالة هلع و رعب لدى أهالى قرية النواهض الذين لا يبعدون سوى ٥٠٠ متر عن المستودع المحترق، خاصة مع تزايد ألسنة اللهب و تطاير الاسطوانات المشتعلة فى الهواء.

قال شاهد عيان، فى هدوء الليل ومع اقتراب الفجر، فوجئنا بصوت انفجارات يدوى مع حالة السكون التى تعيشها قٌرانا، فخرجنا للشارع لاستطلاع الأمر، فوجدنا ألسنة اللهب تتصاعد لارتفاعات عالية.

وأضاف شاهد عيان، لم يتمكن أحد من الإقتراب فى بداية الأمر خوفًا من اسطوانات الجاز التى كانت تتطاير فى الهواء، حتى وصلت سيارات الإطفاء التى استغرقت وقت كبير حتى تمكنت من السيطرة على الحريق، وسط تواجد مكثف لسيارات الشرطة والوحدة المحلية.

من جانبها بدأت الجهات المعنية بقنا، تحقيقاتها بشأن مستودع الغاز، الذي حدث به انفجار صباح اليوم الأحد، بصحراء قرية النواهض التابعة لمركز أبوتشت، والذى أسفرت عن إصابة ٣ أشخاص، و انفجار ٣٠٠ أسطوانة غاز كانت معدة للتوزيع، و احتراق سيارة غاز سائل محملة بـ ٢٤ طن غاز.

كما أكدت التحقيقات الأولية، أن المستودع غير مرخص، و يمارس نشاط دون إجراءات أمن صناعى لتأمين المكان و العاملين به، و حررت مباحث التموين محضر بالواقعة.


اقرأ أيضًا :




انفجار٣٠٠ أسطوانة غاز وسيارة.. ساعتان من الرعب عاشها أهالى قرية النواهض بقنا
انفجار٣٠٠ أسطوانة غاز وسيارة.. ساعتان من الرعب عاشها أهالى قرية النواهض بقنا
انفجار٣٠٠ أسطوانة غاز وسيارة.. ساعتان من الرعب عاشها أهالى قرية النواهض بقنا
انفجار٣٠٠ أسطوانة غاز وسيارة.. ساعتان من الرعب عاشها أهالى قرية النواهض بقنا
انفجار٣٠٠ أسطوانة غاز وسيارة.. ساعتان من الرعب عاشها أهالى قرية النواهض بقنا
انفجار٣٠٠ أسطوانة غاز وسيارة.. ساعتان من الرعب عاشها أهالى قرية النواهض بقنا
انفجار٣٠٠ أسطوانة غاز وسيارة.. ساعتان من الرعب عاشها أهالى قرية النواهض بقنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الحوادث.. إنقاذ المطرية من كارثة بسبب انفجار خط غاز.. حقيقة إصابة محتجزين بـ كورونا في قسم عين شمس

بعد إصابة عاملين.. السيطرة على حريق نشب بمصنع حلويات شرق الإسكندرية

إصابة 3 أشخاص في انفجار داخل مستودع أنابيب غير مرخص بصحراء قنا .. فيديو

قبل بيعها فى السوق السوداء.. ضبط ٢١ طن غاز صب بوتاجاز سائل بقنا

احتراق ٣٠٠ أسطوانة وسيارة غاز.. تفاصيل انفجار مستودع أنابيب غير مرخص بقنا.. شاهد

ترشيحاتنا

بالمجان ومتاح للجميع.. روسيا تعلن بشرى سارة بشأن تطعيم كورونا

وزير الخارجية الكويتي: مراجعة قرار وقف رحلات الطيران من مصر

400 إصابة حتى الآن.. فيروس جديد يسببه البصل الأحمر

فضح مؤامراتهما واعترض عليها.. تركيا تعدم جنرالا اكتشف تمويل قطر للإرهاب عبر أنقرة

بعد فشل التعرف على البصمة الوراثية.. البحث مرة أخرى عن جثمان أخر ضحايا غرق شاطئ النخيل

أكثر من 30 طالبا بـ قائمة أوائل الثانوية العامة 2020.. ووزير التعليم يهنئهم تليفونيا خلال ساعات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر من تناول اللحم الضاني والبقري والكبدة والمخ.. اعرف السبب

الكمامة قد تسبب الإصابة بـ حب الشباب.. اتبع هذه النصائح فورا

انطلاق حملة «جاهزين للتحدي 30 يوم» لنشر الرياضة في المجتمع.. صور