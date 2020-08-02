انفجار٣٠٠ أسطوانة غاز وسيارة.. ساعتان من الرعب عاشها أهالى قرية النواهض بقنا

لحظات ودقائق مرعبة عاشها أهالى قرية النواهض التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، أثناء انفجار ٣٠٠ اسطوانة جاز وسيارة محملة بـ تانك غاز سائل داخل مستودع بطريق قنا الصحراوى الغربى.

الدقائق التى وصلت لحوالى ١٢٠ دقيقة، كانت كفيلة بأن تبث حالة هلع و رعب لدى أهالى قرية النواهض الذين لا يبعدون سوى ٥٠٠ متر عن المستودع المحترق، خاصة مع تزايد ألسنة اللهب و تطاير الاسطوانات المشتعلة فى الهواء.

قال شاهد عيان، فى هدوء الليل ومع اقتراب الفجر، فوجئنا بصوت انفجارات يدوى مع حالة السكون التى تعيشها قٌرانا، فخرجنا للشارع لاستطلاع الأمر، فوجدنا ألسنة اللهب تتصاعد لارتفاعات عالية.

وأضاف شاهد عيان، لم يتمكن أحد من الإقتراب فى بداية الأمر خوفًا من اسطوانات الجاز التى كانت تتطاير فى الهواء، حتى وصلت سيارات الإطفاء التى استغرقت وقت كبير حتى تمكنت من السيطرة على الحريق، وسط تواجد مكثف لسيارات الشرطة والوحدة المحلية.

من جانبها بدأت الجهات المعنية بقنا، تحقيقاتها بشأن مستودع الغاز، الذي حدث به انفجار صباح اليوم الأحد، بصحراء قرية النواهض التابعة لمركز أبوتشت، والذى أسفرت عن إصابة ٣ أشخاص ، و انفجار ٣٠٠ أسطوانة غاز كانت معدة للتوزيع، و احتراق سيارة غاز سائل محملة بـ ٢٤ طن غاز.

كما أكدت التحقيقات الأولية، أن المستودع غير مرخص، و يمارس نشاط دون إجراءات أمن صناعى لتأمين المكان و العاملين به، و حررت مباحث التموين محضر بالواقعة.





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