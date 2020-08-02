AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

«نضفنا الشقة ودبحنا جدي».. مسيحيات يحتفلن بعيد الأضحى

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:21 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشرت إسراء محمد  احدى رواد موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " عدة تعليقات لبعض البنات المسيحيات الذين كن حريصات على مشاركة المسلمين فرحة واحتفال عيد الاضحى .

وكتبت اسراء " برا عن معتقداتنا وعن مفاهيمنا واللي احنا عارفينه كله بس دي شويه من كومنتات بنات مسيحيه وعايزه اقول ان دي من الطف الحاجات اللي ممكن تشوفها في حياتك بجد.

مصر البلد الوحيده اللي لو حاولو يعملو فيها فتنه طائفية هتفشل والله " .


وجاءت بعض التعليقات التى نشرتها اسراء كالاتى : 

- والله احنا اعياد المسلمين بنجهزلها اكتر من اعيادنا .

- امى عملت رقاق باللحمة النهارده وقالتلى بكرة هنعمل فتة باللحمة علشان نحس بفرحة العيد مع خلتك ام حبيبة جارتنا .


- بابا دبح جدى النهارده .


برا عن معتقداتنا وعن مفاهمنا واللي احنا عارفينه كله بس دي شويه من كومنتات بنات مسيحيه وعايزه اقول ان دي من الطف الحاجات...

تم النشر بواسطة ‏اسراء محمد عبقادر‏ في الجمعة، ٣١ يوليو ٢٠٢٠
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنا مش مسامحة أي حد اتكلم علينا وخاض في أعراض.. نعمة حسين ترد على انتقادها

السيناريست عمرو سمير عاطف يعلق على حوادث التحرش بواقعة في مسلسل النهاية

أول متحرش يعتذر لضحيته علنا.. والفتاة ترد: الاعتذار مش هيعوضني عن سنين الخوف

رضيت بقضائك يا رب.. انهيار أم لـ 3 شباب غرقوا في شاطئ النخيل ..فيديو

ترشيحاتنا

أكثر من 30 طالبا بـ قائمة أوائل الثانوية العامة 2020.. ووزير التعليم يهنئهم تليفونيا خلال ساعات

الأزهر : الشبكة من حق الخاطب في جميع حالات فسخ الخطوبة

كريستيانو رونالدو يزف نبأ سارا لـ يوفنتوس

بعد الهجوم عليها.. شاهد | 10 إطلالات أنيقة لـ زوجة يوسف الشريف

بعد زواجها بمهر مليون ريال.. طلاق بدور البراهيم

على طريقة بوحة الصباح.. شاهد انتقام ثور هائج من الجزار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر من تناول اللحم الضاني والبقري والكبدة والمخ.. اعرف السبب

الكمامة قد تسبب الإصابة بـ حب الشباب.. اتبع هذه النصائح فورا

انطلاق حملة «جاهزين للتحدي 30 يوم» لنشر الرياضة في المجتمع.. صور