«نضفنا الشقة ودبحنا جدي».. مسيحيات يحتفلن بعيد الأضحى

عدة تعليقات لبعض البنات المسيحيات الذين كن حريصات على مشاركة المسلمين فرحة واحتفال عيد الاضحى .



وكتبت اسراء " برا عن معتقداتنا وعن مفاهيمنا واللي احنا عارفينه كله بس دي شويه من كومنتات بنات مسيحيه وعايزه اقول ان دي من الطف الحاجات اللي ممكن تشوفها في حياتك بجد.

مصر البلد الوحيده اللي لو حاولو يعملو فيها فتنه طائفية هتفشل والله " .



وجاءت بعض التعليقات التى نشرتها اسراء كالاتى :

- والله احنا اعياد المسلمين بنجهزلها اكتر من اعيادنا .

- امى عملت رقاق باللحمة النهارده وقالتلى بكرة هنعمل فتة باللحمة علشان نحس بفرحة العيد مع خلتك ام حبيبة جارتنا .



- بابا دبح جدى النهارده .



برا عن معتقداتنا وعن مفاهمنا واللي احنا عارفينه كله بس دي شويه من كومنتات بنات مسيحيه وعايزه اقول ان دي من الطف الحاجات... تم النشر بواسطة ‏اسراء محمد عبقادر‏ في الجمعة، ٣١ يوليو ٢٠٢٠

نشرت إسراء محمد احدى رواد موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك "