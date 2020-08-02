AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد حاتم يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم الشغالة وتحضيرات أوقات فراغ 2.. فيديو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:16 م
احمد حاتم
احمد حاتم
Advertisements
سمر سعد
كشف الفنان احمد حاتم عن كواليس فيلمه الجديد "الغسالة" الذي يعرض حاليا في موسم عيد الأضحى السينمائي.

وتحدث أحمد حاتم في حوار خاص لصدى البلد، عبر تقنية زووم عن دوره واصفا إياه بالجديد والمختلف، كما تحدث عن الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم ومن أبرزهم محمود حميدة وهنا الزاهد.

كما تحدث أحمد حاتم عبر فيديو آخر عن فيلم "أوقات فراغ 2" وتطورات الحالة الصحية لصديقه كريم قاسم.

فيلم "الغسالة" يشارك في بطولته محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، إضافة إلى ظهور خاص لـ شيرين رضا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحارب كورونا.. إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم الغسالة على تيك توك

أحمد حاتم وهنا الزاهد يستثمران "قصة حب" في إنجاح "الغسالة"

جدل على السوشيال ميديا.. فيلم الغسالة VS مسلسل Dark

4 ملايين مشاهدة لإعلان فيلم الغسالة على مواقع التواصل الاجتماعي

بطولة محمود حميدة.. شاهد الإعلان الرسمي لفيلم الغسالة

بعد طرح تريلر الفيلم.. تعرف على ما ينتظرك في «الغسالة»

ترشيحاتنا

هجوم على يوسف الشريف بسبب صورة لزوجته

نتيجة الثانوية العامة 2020.. التعليم: درجات الرأفة أنقذت آلاف الطلاب وغيرت مصيرهم

البيت الأبيض: انتخابات الرئاسة تعقد في موعدها 3 نوفمبر

لحظات مؤلمة لأب ينهار بعد خبر مفجع من الأطباء بشأن طفلته.. فيديو

ابنة محمد رمضان تخطف الأنظار في أحدث ظهور مع والدها

الطائرة الممنوعة.. حكاية الرحلة المصرية MS620 المتجهة إلى الكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر من تناول اللحم الضاني والبقري والكبدة والمخ.. اعرف السبب

الكمامة قد تسبب الإصابة بـ حب الشباب.. اتبع هذه النصائح فورا

انطلاق حملة «جاهزين للتحدي 30 يوم» لنشر الرياضة في المجتمع.. صور