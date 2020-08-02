أحمد حاتم يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم الشغالة وتحضيرات أوقات فراغ 2.. فيديو





وتحدث أحمد حاتم في حوار خاص لصدى البلد، عبر تقنية زووم عن دوره واصفا إياه بالجديد والمختلف، كما تحدث عن الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم ومن أبرزهم محمود حميدة وهنا الزاهد.





كما تحدث أحمد حاتم عبر فيديو آخر عن فيلم "أوقات فراغ 2" وتطورات الحالة الصحية لصديقه كريم قاسم.





فيلم "الغسالة" يشارك في بطولته محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، إضافة إلى ظهور خاص لـ شيرين رضا.





كشف الفنان احمد حاتم عن كواليس فيلمه الجديد "الغسالة" الذي يعرض حاليا في موسم عيد الأضحى السينمائي.