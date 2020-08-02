الصدفة تجمع بنات الشاعر خالد تاج ومصطفى خاطر

جمعت الصدفة بين الشاعر خالد تاج الدين والفنان مصطفى خاطر في أحد المولات الكبرى ب ٦ أكتوبر، وكان برفقة خالد تاج بناته جومانة وأيسل وحرصتا على مباركة خاطر على مسلسله الأخير "عُمر ودياب" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، والتقطتا صورة تذكارية معه.

من ناحية أخرى يشارك خاطر في ٤ أفلام دفعة واحدة هي "العارف"مع أحمد عز، "أشباح أوروبا" مع هيفاء وهبي، "الصندوق الأسود" مع منى زكي، "ثانية واحدة" مع دينا الشربيني.





أما الشاعر خالد تاج الدين فكانت آخر أعماله مع عمرو دياب "حلوة البدايات"، و"متغيبش ثواني" مع وائل جسار، كما يستعد لطرح أكثر من عمل غنائي من تأليفه مع عدد من نجوم الأغنية المصرية والعربية.