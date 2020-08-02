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توك شو

هل انخفضت حدة وخطورة انتشار كورونا في روسيا؟.. استشاري باطنة يرد.. فيديو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:24 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عادل نصار
رد الدكتور أحمد سعيد استشاري الباطنة في روسيا، على سؤالا «هل انخفضت حدة وخطورة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا؟».

وقال الشريفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الآن"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إنه أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد تقل يوما بعد يوم في روسيا، مضيفا أن الحالات الموجودة حاليا بسيطة ومتوسطة ويوجد عدد قليل من الحالات الخطيرة.

وأضاف الدكتور أحمد سعيد استشاري الباطنة في روسيا، أن شراسة الفيروس قلت بنسبة كبيرة جدا، ومن يصاب بالمرض تظهر عليه أعراض بسيطة وسرعة وشراسة انتشار الفيروس قلت وهذا أمر مطمئن بشكل كبير.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور أحمد سعيد استشاري الباطنة في روسيا، إلى أن الإجراءات الاحترازية المتخذة في روسيا خفت بنسبة ليست كبيرة، لكن المواطنون في روسيا نزلوا للعمل مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.
 
 
 
  



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