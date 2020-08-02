AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأرجنتيني بوتشيتينو يرحب بتدريب برشلونة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:33 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
رحب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بإمكانية تدريب فريق برشلونة الإسباني.

المدرب الأرجنتيني بدأ مسيرته في إسبانيول، وانتقل بعدها إلى توتنهام، حيث قضى هناك 5 سنوات ونصف، ولكنه لا يعمل منذ رحيله عن السبيرز في نوفمبر الماضي، وارتبط اسمه بتولي تدريب الفريق الكتالوني.

وقال بوتشيتينو في تصريحات نقلها موقع “جول” العالمي: “يجب أن أشرح ذلك جيدًا، لقد كنت في برشلونة والتقيت برئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو”.

وأضاف: “لقد رحبنا ببعضنا البعض لأننا كنا ننقل الأطفال إلى نفس المدرسة وكنا نتحدث لمدة خمس دقائق، وقد أدى ذلك إلى الإشاعات، لأن هناك المزيد من الفرق التي تريدنا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوتشيتينو يقترب من تدريب بنفيكا البرتغالي في خطوة مفاجئة

ترشيحاتنا

الأرجنتيني بوتشيتينو يرحب بتدريب برشلونة

قبيل ساعات من انطلاقها.. أزمة كبيرة تضرب التعليم الكويتي

6 أسماء لـ الكعبة المشرفة.. تعرف عليها

الطائرة الممنوعة.. حكاية الرحلة المصرية MS620 المتجهة إلى الكويت

400 إصابة حتى الآن.. فيروس جديد يسببه البصل الأحمر

زجاجة بجوار تركي آل الشيخ تثير جدل رواد السوشيال.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر من تناول اللحم الضاني والبقري والكبدة والمخ.. اعرف السبب

الكمامة قد تسبب الإصابة بـ حب الشباب.. اتبع هذه النصائح فورا

انطلاق حملة «جاهزين للتحدي 30 يوم» لنشر الرياضة في المجتمع.. صور