الأرجنتيني بوتشيتينو يرحب بتدريب برشلونة

رحب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو ، المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بإمكانية تدريب فريق برشلونة الإسباني.





المدرب الأرجنتيني بدأ مسيرته في إسبانيول، وانتقل بعدها إلى توتنهام ، حيث قضى هناك 5 سنوات ونصف، ولكنه لا يعمل منذ رحيله عن السبيرز في نوفمبر الماضي، وارتبط اسمه بتولي تدريب الفريق الكتالوني.





وقال بوتشيتينو في تصريحات نقلها موقع “ جول ” العالمي: “يجب أن أشرح ذلك جيدًا، لقد كنت في برشلونة والتقيت برئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو”.



