الأرجنتيني بوتشيتينو يرحب بتدريب برشلونة

رحب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بإمكانية تدريب فريق برشلونة الإسباني.
المدرب الأرجنتيني بدأ مسيرته في إسبانيول، وانتقل بعدها إلى توتنهام، حيث قضى هناك 5 سنوات ونصف، ولكنه لا يعمل منذ رحيله عن السبيرز في نوفمبر الماضي، وارتبط اسمه بتولي تدريب الفريق الكتالوني.
وقال بوتشيتينو في تصريحات نقلها موقع “جول” العالمي: “يجب أن أشرح ذلك جيدًا، لقد كنت في برشلونة والتقيت برئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو”.
وأضاف: “لقد رحبنا ببعضنا البعض لأننا كنا ننقل الأطفال إلى نفس المدرسة وكنا نتحدث لمدة خمس دقائق، وقد أدى ذلك إلى الإشاعات، لأن هناك المزيد من الفرق التي تريدنا".