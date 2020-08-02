بعد التظاهر ضده.. نتنياهو يكشف مفاجأة بشأن محاولة اغتيال قريبة

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن اقتناعه بأنه سيحدث له محاولة لاغتياله أو قتل أحد من عائلته قريبا.





ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، اتهم نتنياهو وسائل الإعلام بتأجيج الاحتجاجات والتحريض ضده، وذلك مع استمرار التظاهرات المطالبة بإسقاطه.





واعتبر نتنياهو ما يحدث هو "محاولة للدوس على الديمقراطية باسم الديمقراطية، موضحا أن هناك تشويه لجميع القواعد بها، خاصة أنها حاضنة لكورونا.





واتهم قناة 12 الإسرائيلية بإخفاء التحريض على قتله، بعد أن هدده حساب على فيسبوك بالقتل.





وقالت وسائل إعلام عبرية إن زوجته سارة نتنياهو، ، دعت إلى التوقف عن التحريض على عائلتها والدعوات إلى اغتيال زوجها أو ابنها.





واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 12 إسرائيليا من الذين شاركوا فى تظاهرات ضد بنيامين نتنياهو وحكومته، مساء أمس في شارع بلفور في مدينة القدس.

وقالت القناة الـ13 العبرية، إن الشرطة اعتقلت المتظاهرين، بتهمة الاعتداء على ضباط الشرطة وخرقهم النظام العام بعد انتهاء المهلة المحددة لهم للتظاهر.





وبحسب القناة العبرية، شارك حوالي 10 آلاف إسرائيلي، في التظاهرات التي جرت أمام ديوان رئيس الوزراء بالقدس، وطالبوا خلالها باستقالة نتنياهو وحكومته.