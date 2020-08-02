حكومة خالية من الأحزاب.. آخر تطورات الوضع في تونس.. فيديو

كشفت الدكتورة بدرة قعلول الباحثة السياسية، آخر تطورات المشهد التونسي ، مؤكدة أن تونس تمر بمرحلة في غاية الدقة والخطورة.









وقالت قعلول، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الآن"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن غدا تنطلق الجولة الثانية من المشاورات الحكومية بتونس ، مضيفة أنه من المرتقب أن تكون الحكومة بعيدة كل البعد عن الأحزاب.









وأوضحت الباحثة السياسية، أن الاحزاب أصبح غير مرغوب في ظهورها في الحكومة، متابعة أن الطبقة السياسية أصبحت طبقة هزيلة جدا وغير مرغوب فيها وكل الحكومات التي قامت على عناصر حزبية فشلت على مدار العشر سنوات الأخيرة.









وتابعت الدكتورة بدرة قعلول الباحثة السياسية، أن هناك عدة ملفات مهمة في تونس تتطلب حكومة على مستوى عال، لافتة إلى أن تونس في أزمة كبيرة على مختلف النواحي وأهمها الناحية الاقتصادية الأمر الذي يتطلب عملا حقيقيا.