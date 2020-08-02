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توك شو

البرلمان البحريني يشن هجوما على تركيا بعد تصريحاتها ضد الإمارات

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:42 م
النائب جمال بوحسن
النائب جمال بوحسن
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عبد الخالق صلاح
وصف النائب جمال بوحسن، عضو مجلس النواب البحريني، وأمين عام المبادرة البرلمانية العربية، تصريحات خلوصي أكار وزير الدفاع التركي ومهاجمة للإمارات، بأنها تصريحات غير مسئولة تضر بالعلاقات العربية التركية؛ مؤكدا أن خلوصي أكار حلقة من حلقات النظام التركي، وما هو إلا واجهة لنظام أردوغان الاستفزازي.

وأضاف بوحسن، في مداخلة هاتفية بنشرة الأخبار، على قناة "تن": "خلوصي أكار يطبق ما يمليه سيده رجب الطيب أردوغان، ولا يمثل الجيش التركي، إنما يمثل نفسه، ونظام أردوغان غير المسئول".

وتابع بوحسن: "نستنكر ونشجب التصريحات غير المسئولة من وزير الدفاع التركي الصبياني الذي ينفذ أجندة أردوغان".

ومن جانبها استنكرت وزارة خارجية البحرين، اليوم الأحد، التصريحات العدائية لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار تجاه دولة الإمارات، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
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