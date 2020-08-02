اعتداء على سيادتنا.. سوريا تعلق على الصفقة النفطية بين أمريكا وقسد

أكدت وزارة الخارجية السورية أن الاتفاق الموقع بين قوات سوريا الديمقراطية وشركة نفط أمريكية بتطوير حقول نفط، يعتبر باطلا ولاغيا.









ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أضافت الخارجية السورية، أن البلاد تدين بأشد العبارات الاتفاق الموقع بين قسد وشركة نفط أمريكية لسرقة النفط السوري.









وأكد المصدر أن هذا الاتفاق يعد سرقة موصوفة متكاملة الأركان ويشكل اعتداء على السيادة السورية واستمرارا للنهج العدائي الأمريكي تجاه البلاد في سرقة ثروات الشعب السوري وإعاقة جهود الدولة لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب المدعوم معظمه من قبل الإدارة الأمريكية نفسها.









وحذرت مجددا من أن مثل هذه الأفعال تعبر عن نمط ونهج هذه القوات العميلة التي ارتضت لنفسها أن تكون دمية رخيصة في يد أمريكا.









وكشف محللون عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ظل صامتًا بشأن صفقة نفطية في شمال شرق سوريا؛ لتجنب مواجهة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.









وأكدوا أن الصفقة المفاجئة التي يصمت عنها أردوغان ستسمح لشركة "دلتا كريسنت إنرجي"، وهي شركة أمريكية مقرها في ديلاوير، بتطوير حقول نفط تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بقيادة كردية، وفقا لـ اراب نيوز.







